وافادت وكالة مهر لللأنباء، ان وزير الخارجية اللبناني الاسبق "عدنان منصور" قال، ان ايران تحتل في الوقت الحاضر كقوة اقتصادية المرتبة الثامنة والعشرين وفق صندوق النقد الدولي وهي بالمرتبة السابعة في العالم من ناحية القدرة الشرائية.

واضاف منصور ان الانجازات التي حدثت في ايران بجميع المجالات لا يمكن تجاهلها كما انها تحقق الاكتفاء الذاتي وتصدر منتجاتها لدول اخرى.

وتابع انه على المستوى العسكري، استطاعت ايران ان تبني غواصات ومدمرات وطائرات مسيرة ومقاتلة وتمكنت من بناء جيش يحتل المرتبة الرابعة عشر عالميا.

واشار وزير الخارجية اللبناني الاسبق الى القفزة النوعية الايرانية في امتلاك برنامج نووي سلمي مؤكدا ان ايران اصبحت قوة نووية وتمتلك تكنولوجيا الوقود النووي بالكامل.

واكد منصور ان قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي عول على ارادة الشعب الايراني لانه يعرف ان شعبه عريق لم يأتي مع النفط ولن يذهب معه وان الشعب الايراني يمتلك القدرات والطاقات التي تمكنه من فعل المستحيل.

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