موافقة قائد الثورة على عفو عدد من المحكومین عليهم أو تخفیفها/تسجيل 67 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية؛ موافقة قائد الثورة على عفو عدد من المحكومین عليهم أو تخفیفها

وافق قائد الثورة الإسلامية على عفو عدد من المحكومين علیهم أو تخفيف أحكامهم بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجید.

رئيس القضاء الايراني خلال زيارته للعراق؛ الشهيدان سليماني والمهندس صنعا الأمن لإيران والعراق والمنطقة

قال رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله إبراهيم رئيسي، الذي وصل مطار بغداد اليوم الاثنين، ان الشهيدان سليماني والمهندس صنعا الأمن لإيران والعراق والمنطقة مؤكدا ان استشهاد القائدين الكبيرين "لن يبقى من دون رد".

قائد القوة الجوية في الجيش؛ ازاحة الستار عن الطائرة بدون طيار "كمان 22" في الايام المقبلة

أشار قائد القوة الجوية في الجيش الايراني العميد الطيار "عزيز نصير زاده" إلى الطائرة المسيرة كمان 22 المزمع ازاحة الستار عنها خلال الايام المقبلة قائلاً ان هذه الطائرة بدون طيار أكبر من مثيلتها كمان 12 وتتمتع بقدرة حمل المزيد من الذخيرة فضلا عن دقتها العالية وقوتها التشغيلية.

ظريف: امريكا يجب عليها أولاً أن تعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الولايات المتحدة تخلت عن الاتفاق النووي وانتهكته لذلك، يجب عليها أولا العودة إلى هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماتها.

العميد امير حاتمي: قوة إيران بالمستوى الذي لا يجرؤ العدو لمواجهتها عسكريا

قال وزير الدفاع الايراني ان قوة إيران الدفاعية اليوم بالمستوى الذي لا يجرؤ فيه العدو على مواجهتها عسكرياً، ويكتفي بالتهديدات الفارغة وانه عاجز عن فعل أي شيء.

لدى وصوله إلى موسكو؛ قاليباف: لايران وروسيا مشتركات ورؤى متقاربة في مختلف القضايا الدولية

اشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف الى وجود الكثير من المشتركات في المجالات الثنائية والاقليمية والدولية بين ايران وروسيا، مؤكدا ضرورة المزيد من تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين.

وزارة الصحة: تسجيل 67 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة "سیما سادات لاري" بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر یوم الاثنين ملیون و473 الفا و756 شخصا، وبوفاة 67 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و536 شخصا.