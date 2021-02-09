مسابقات "كَن سَت" الدولية في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز فريقا +AUTspace و AUTspace لطلاب كلية هندسة الطيران والفضاء الجوي بجامعة أمير كبير للتكنولوجيا (في طهران) بالمركزين الأول والثالث من مسابقة CAN-SAT الدولية في إيران في دورتها الوطنية الثامنة، والدولية الثانية. وفي هذا الحدث حصل فريق من جامعة يزد (وسط البلاد) بالمركز الثاني في هذه المسابقة.

وكانت المنافسة الرئيسية للفرق المشاركة هذا العام، في قسم "طريقة الهبوط الصحيحة" والمعايير، مما ميز مسابقة هذا العام عن السنوات السابقة.

وشاركت الى جانب الفرق الإيرانية في مسابقة هذا العام، فرق من عدة دول أخرى، بما في ذلك تركيا.

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