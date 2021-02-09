ظريف: الشعب الايراني يواجه التهديدات والضغوط بالمقاومة

وافادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" قال خلال مراسم تقديم سفراء مختلف الدول التهنئة للرئيس الايراني بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية: أشكر اليوم زملائي الأعزاء في المجال الدبلوماسي على تعاونهم مع الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني وعلى مشاركتهم في حفل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

وقال: "نرى اليوم أن الشعب الإيراني قاوم حرب ترامب الاقتصادية والإرهابية، مضيفا ان الشعب الإيراني يقابل الإحترام باحترام متبادل ويرد على التهديدات والضغوط بالمقاومة، وان كل من هدد أبناء هذا الشعب على مر التاريخ، كان مصيره الى مزبلة التاريخ.

واكمل بالقول "هذا درس للإدارة الامريكية الجديدة ولجميع الدول لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الشعب العظيم. وتابع: نحتفل اليوم بانتصار الثورة الإسلامية في وضع يقل فيه اعتمادنا على النفط عن أي وقت مضى. حيث عانى شعبنا المصاعب والمعاناة، لكنهم لم يستسلموا في وجه الإكراه ولن يستسلموا أبدا.

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