إنتاج السفن الكبيرة على جدول أعمال بحرية الحرس الثوري الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أشار قائد القوات البحرية للحرس الثوري "علي رضا تنغسيري" في حواراً مع "وكالة مهر" الى تسمية قائد الثورة لهذا العام "سنة قفزة الانتاج" وخطط البحرية لتلبية طلب قائد الثورة الاسلامية قائلا نبحث للوصول الى القضية الجوهرية والمهمة وهي الاكتفاء الذاتي الاقتصادي.

وأضاف أحرزنا في مجال صناعة المعدات والسفن وكذلك تلك المشاريع التي نتعاون معها مع وزارة الدفاع تقدماً كبيراً.

ونوه إن التطورات والمعدات التي تم الكشف عنها والتي يتم إنتاجها في بحرية الحرس الثوري الإيراني تظهر قفزة في الإنتاج وكفاءة المعدات المنتجة.

وصرح إن القائد الثورة هو قائدنا ومصدر التقليد لدينا، ونعتبر أن من واجبنا السعي الجاد والوفاء بشعار العام وهو أمر قائدنا.

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