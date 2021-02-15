برسبوليس يختطف مركز الوصافة من غريمه التقليدي نادي "استقلال"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن في هذه المباراة التي جرت في استاد "آزادي" مساء الاحد في اطار الجولة الخامسة عشرة من الدوري الايراني الممتاز سنحت لفريق برسبوليس عدة فرص للتسجيل على مدى شوطي المباراة من ضمنها كرة في القائم سددها كمال كاميابي نيا برأسية في الشوط الثاني.

وكما في الشوط الاول واصل برسبوليس هجماته في الشوط الثاني الى ان تحقق له ما اراد بعد هجمة منسقة وصلت فيها الكرة الى اميد عاليشاه من الجناح الايسر الذي مرر الكرة امام مرمى بيكان فشل حارسه في التصدي لها ليسكنها احمد نور اللهي المرمى في الدقيقة 54 من المباراة.

وكانت هنالك لفريق بيكان كرة قوية سددها مجيد عيدي ارتطمت بالعارضة والارض كما سنحت لهم فرصة التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حينما سدد رضا جبيرة كرة راسية ابعدها قلب الدفاع وقائد فريق برسبوليس سيد جلال حسيني من على خط المرمى الخالي من حارسه.

وبهذا الفوز الذي حققه برسبوليس وهو الرابع على التوالي فقد ارتفع رصيده الى 27 نقطة في مركز الوصافة وله مباراة مؤجلة سيخوضها يوم الجمعة في مدينة سيرجان امام كل كهر سيرجان وفي حال فوزه او تعادله سيتصدر الدوري في نصفه الاول.

يذكر ان سباهان يتصدر الدروي الايراني في الوقت الحاضر برصيد 28 نقطة يليه برسبوليس (مباراة اقل) بـ 27 نقطة ومن ثم استقلال طهران وفي جعبته 26 نقطة./انتهى/