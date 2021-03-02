برسبوليس يعزز صدراته بعد فوزه على ضيفه نادي "سايبا" بهدف مقابل لا شيء

ويدين برسبوليس بفوزه الرابع توالياً إلى قائده المخضرم سيد جلال حسيني الذي تكفلَ بتسجيلِ هدف المباراة الوحيد لعملاق العاصمة في الدقيقة السادسة.

وبهذا رفع برسبوليس رصيده إلى ثلاث وثلاثين نقطة في عرش الترتيب العام بفارقِ نقطتين عن ملاحقه المباشر سباهان الذي تخطى بدوره عقبة ضيفه كل كهر بالنتيجة ذاتها.

هذا وتابع استقلال طهران نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه مس رفسنجان بهدف لمثله في افتتاحِ الجولةِ السادسةَ عشرة من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

ومنحَ مسيح زاهاني الأسبقيةَ لمس في الدقيقةِ الخامسةَ عشرة، قبلَ أن يعادلَ استقلال النتيجة بنيران صديقة، عن طريق حامد نورمحمدي بالخطأ في مرمى فريقه.

وبهذا فشلَ استقلال في تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام سباهان، فبقي ثالثا بسبع وعشرين نقطة، فيما صعد مس إلى المركز الثامن بثلاث وعشرين نقطة./انتهى/