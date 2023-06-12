صادرات إيران غير النفطية إلى فنزويلا بلغت 118 مليون دولار في العام السابق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في دار الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية، لطيفي، في تصريح له اليوم الاثنين لمناسبة زيارة رئيس الجمهورية الى فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا: في العام الماضي تم تصدير أكثر من 49 ألف طن من البضائع غير النفطية بقيمة 118 مليونًا و 101 ألفًا و 832 دولارًا إلى فنزويلا ، بزيادة نسبتها 416٪ مقارنة بالعام السابق له، ولم تكن هنالك صادرات إلى كوبا ونيكاراغوا.

وأضاف: إن واردات بلادنا من فنزويلا في العام الماضي بلغت نحو 8 أطنان بقيمة 816 ألف دولار ومن كوبا حوالي 188 طنًا بقيمة 11 مليونًا و 858 ألف دولار ، لكن في السنوات العشر الماضية لم يتم استيراد أي بضائع من نيكاراغوا بصورة مباشرة، كما لم يتم تصدير أي سلع غير نفطية من إيران اليها.

واوضح المتحدث السابق للجمارك الايرانية بشأن تجارة إيران مع فنزويلا: إن أهم السلع غير النفطية التي تصدرها إيران إلى فنزويلا هي السيارات وقطع الغيار والمنتجات السمكية والحلويات والشوكولاتة ومعجون الطماطم وزيوت المحركات والمواد الكيماوية والعقاقير واللقاحات والأسمدة والمنظفات والملابس والحرف اليدوية والبلاط والسيراميك وجميع أنواع الأنابيب والصمامات وآلات الصب والجرارات والصهاريج والمحاقن والمعدات الإلكترونية ، فيما كانت واردات ايران منها في العام الماضي مكونات وأجزاء من وسائط النقل الجوية والمعدات الالكترونية.

وبخصوص التجارة مع كوبا قال: حتى عام 2012 ، كانت البضائع الإيرانية تُصدَّر إلى كوبا سنويا بشكل محدود، الا ان الصادرات توقفت خلال الاعوام من 2013 إلى 2017 ، فيما تم تصدير 60 ألف دولار فقط في العام 2018 ومرة أخرى توقفت الصادرات اليها منذ ذلك الحين الا ان الوادرات من كوبا وهي الادوية والمعدات الطبية بشكل أساسي، فقد تمت في اعوام مختلفة وبلغت أعلى مقدار لها في الـ 12 عامًا الماضية في عام 2018 اذ بلغت 60 ألف طن بقيمة 21 مليونا و 215 ألف دولار.

وفيما يتعلق بالتجارة مع نيكاراغوا ، قال لطيفي: للأسف ، لم تكن هنالك اي واردات وصادرات بضائع غير نفطية بين جمهورية إيران الإسلامية ونيكاراغوا في العقد الماضي ، ونأمل أن نرى بداية تفاعل تجاري بين البلدين مع زيارة رئيس الجمهورية لهذا البلد.

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