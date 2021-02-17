قلقون على مستقبل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة

وكتب على "تويتر": "نشعر بقلق على حقوق الإنسان في أمريكا إزاء إلقاء القبض على طلاب يمنيين بتهمة الانتماء لانصار الله وعدم الإفراج عنهم لمواصلة دراساتهم الجامعية حتى الآن".

وأعلنت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة القبض على طالب يمني الأسبوع الماضي، عقب كشف تحقيق أجرته فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن علاقاته مع جماعة "أنصار الله" في اليمن.

واعتقل الطالب اليمني جعفر محمد إبراهيم الوزير (25 عاما)، في ألتونا بولاية بنسلفانيا، في الـ7 من نوفمبر الجاري، ووجهت إليه تهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية خلال طلباته للحصول على تأشيرة طالب.

وفقا لوثيقة شكوى جنائية مؤلفة من 35 صفحة قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي، بدأت السلطات الأمريكية في التحقيق مع الوزير منذ عام 2016 بعد أن نبهتهم جامعة دريكسيل إلى عدة صور ومنشورات على "فيسبوك" يزعم أنها تظهر تورط الطالب اليمني وتدريبه مع الحوثيين في اليمن.

ويقول المحققون إن "منشورات الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن هذه التصريحات كانت كاذبة، على الرغم من أن الوزير أقسم عليها تحت طائلة الحنث باليمين".

المصدر: RT + وكالات