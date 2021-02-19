ريابكوف يعلن اتصال موسكو مع امريكا بشأن إيران في القريب العاجل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال ريابكوف في حديثه لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الجمعة: "إننا لا نتجنب الاتصالات. وأجريت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من المشاورات النشيطة حول مسألة الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك في شكل مؤتمر عبر الفيديو واتصالات ثنائية. وأعقتد أن هذا العمل سيتواصل في الأيام القريبة القادمة. وبالتزامن مع ذلك تجري اتصالات على مستوى الممثليات في فيينا ونيويورك".

وردا على سؤال صحفي فيما إذا دار هناك الحديث عن اتصالات مع الولايات المتحدة أجاب ريابكوف أنه لا يستبعده، وأضاف: "لا سيما أن اتصالات مماثلة قد جرت".

وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو تأمل بأن تسمح الاتصالات المخططة بدفع مسألة عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة النووية الإيرانية إلى الأمام.

وأشار إلى أن روسيا تقيم إيجابيا قرار الولايات المتحدة حول سحب طلبها بشأن العقوبات الأممية ضد إيران، الأمر الذي يدل، برأيه، على رغبة واشنطن في الحفاظ على الصفقة./انتهى/