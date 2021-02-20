القائد العام لحرس الثورة الاسلامية يعزي بشهادة العميد "كل محمدي"

وافادت وكالة مهر للأنباء ان القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي" عزى وهنأ في ذات الوقت خلال برقية بشهادة العميد والقائد المجهول "علي رضا كل محمدي".

وأضاف ان العميد الشهيد علي رضا كل محمدي، منذ وقت خدمته العسكرية في فرقة عاشوراء 31 وحتى اليوم، أمضى ما يقرب من 25 عاما بحثاً عن أجزاء من أجساد هذا الشعب في المرتفعات الشمالية الغربية والغربية والصحاري. حيث ان المخاطر والاصابات التي تعرضته خلال هذا المسير لم تثنه عن مسعاه.

وتابع بان خدمته الطويلة في ايجاد الشهداء جعلت منه رجلاً مهنياً ماهراً وشجاعاً وحديدياً، لكن كل هذا لم يجعل من هذا العمل المقدس عادياً بالنسبة له او قلل من إخلاصه والتزامه تجاه الشهداء وعائلاتهم العظيمة.

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