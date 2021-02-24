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٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٧:١٧ م

اللواء سلامي:

استطعنا كسر الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء

استطعنا كسر الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء

صرح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي"، اليوم الأربعاء، ان إيران تمكنت من هزيمة الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء، مشيراً إلى أن العدو استخدم كامل إمكاناته ضد البلاد إلا أنه باء بالفشل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن  اللواء سلامي أشار إلى أنه تم تشكيل تحالف كامل وهجوم سياسي وعسكري وأمني وثقافي واقتصادي ونفسي وإعلامي ودعائي شامل ضد إيران، قائلا: نادرا ما نجد دولة في العالم قد وقفت أمام كل قوى الشر في العالم وتقاوم دون ان تتضرر بل تحقق التقدم وتخيب آمال العدو.

وأضاف اللواء سلامي: استخدم العدو كل امكاناته المادية والثقافية والنفسية وكان جادا وحازما وحاول أن ينتهج كل السياسات العالمية بما في ذلك التخويف العسكري وبدء حرب في المنطقة، وتشكيل تحالف يضم الجميع معه، لكن إيران وحدها استطاعت كسر سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها الأعداء ووقف الشعب بوجهها.

وتابع: واجبنا التواجد في كل ميدان يهدد فيه العدو شعبنا، أيا كان العدو الذي يهددنا سواء الولايات المتحدة او إسرائيل وغيرها.

/انتهى/

رمز الخبر 1912191

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