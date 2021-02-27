  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:٢٧ م

البنتاغون يعدّل مزاعمه بشأن دور بغداد في العدوان الأمريكي على سوريا

البنتاغون يعدّل مزاعمه بشأن دور بغداد في العدوان الأمريكي على سوريا

صرّح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن "الولايات المتحدة لم تستخدم المعلومات التي قدمها العراق، عند تحديد أهداف لضرباتها الجوية ضد الفصائل الموالية لإيران شرق سوريا الخميس"، حسب قوله.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، أن المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" قال عبرموقع "تويتر" مساء الجمعة "كانت الحكومة العراقية تحقق في هوية الجهات التي أطلقت صواريخ على أراضيها في الأيام والأسابيع الأخيرة. لكننا لم نستخدم المعلومات العراقية لتحديد أهداف لهجماتنا تلك الليلة".

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن العراق لم يقدم معلومات استخباراتية إلى ما يُسمى التحالف الدولي قبل الضربات العدوان الجوي الأمريكي على سوريا، وأعربت عن استغرابها من مزاعم وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن المتعلقة "بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف مواقع داخل سوريا".

/انتهى/

رمز الخبر 1912239

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 7 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات