البنتاغون يعدّل مزاعمه بشأن دور بغداد في العدوان الأمريكي على سوريا

وأفادت وكالة مهرللأنباء، أن المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" قال عبرموقع "تويتر" مساء الجمعة "كانت الحكومة العراقية تحقق في هوية الجهات التي أطلقت صواريخ على أراضيها في الأيام والأسابيع الأخيرة. لكننا لم نستخدم المعلومات العراقية لتحديد أهداف لهجماتنا تلك الليلة".

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن العراق لم يقدم معلومات استخباراتية إلى ما يُسمى التحالف الدولي قبل الضربات العدوان الجوي الأمريكي على سوريا، وأعربت عن استغرابها من مزاعم وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن المتعلقة "بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف مواقع داخل سوريا".

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