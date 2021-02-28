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٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:١٢ م

صادقون:

تورط شخصية حكومية بايصال المعلومات عن الحشد الى القوات الامريكية

تورط شخصية حكومية بايصال المعلومات عن الحشد الى القوات الامريكية

اكدت كتلة صادقون النيابية، السبت، وجود شخصية حكومية تقوم بايصال المعلومات الدقيقة عن مناطق تواجد الحشد الشعبي وكثافته الى الجيش الامريكي من اجل توجيه الضربات اليه.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال النائب عن صادقون محمد البلداوي، في تصريح لوكالة المعلومة، انه” تكلمنا سابقا عن الدور الذي تقوم به الشخصية السرية في الجهاز الحكومي من عملية نقل المعلومات الامنية الدقيقة عن مناطق تواجد قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية لتسهيل عملية استهدافها من قبل الاحتلال الامريكي”.

واضاف، ان” هذه الشخصية متواجدة فعليا في الجهاز الحكومي وبالتالي هناك الكثير من المعلومات التي من المرجح ان تسرب الى القوات الامريكية حول اهداف جديدة قد تخص الحشد الشعبي والقوات الامنية”.

ونوه الى انه” التراجع السريع لتصريحات وزير الدفاع الامريكي دليل دامغ على وجود من يقوم بتسهيل عمليات الجيش الامريكي التي تستهدف القوات الرسمية والتي تمثل سيادة الجمهورية العراقية”.

واشار الى انه” بسبب ضعف الموقف الحكومي فان السيادة العراقية ستبقى منتهكة في كل وقت وفي كل ساعة من قبل القوات الامريكية دون ان يردعها احد”، مؤكدا، ان” هذه الهجمة التي استهدفت مواقع الحشد داخل الاراضي العراقية خدمة مجانية للكيان الصهيوني الذي يرى بالحشد شوكة في سبيل تحقيق مخططاته الخبيثة”.

/انتهى /

رمز الخبر 1912275

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