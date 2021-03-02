تحركات جديدة تحصل في القصر الملكي لإختيار بديل عن محمد بن سلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحساب السعودي أن هناك اجتماعات و مشاورات داخل القصر الملكي لإختيار بديل عن محمد بن سلمان لولاية العهد.

وأوضح حساب "فارس آل سعود" أن الملك سلمان أرسل في طلب الأمير "أحمد بن عبدالعزيز" والأمير أحمد يرفض الخروج من الڤيلا المخصصة لـ الإقامة الجبرية.

ويبدو أن اتصال بايدن الهاتفي مع الملك سلمان يوم الخميس الفائت، وصدور التقرير الخاص بمقتل خاشقجي يوم الجمعة، قلب كيان الملك السعودي كما يتضح من تغريدة فارس آل سعود.

ولم يستغرب متابعو فارس آل سعود مما ورد في تغريدته فأمر تعيين الحاكم يصدر من البيت الابيض مثلما تم تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد في إشارة إلى ترامب.

وكان حساب المغرد الشهير مجتهد قد قال في تغريدة سابقاً، إن تقرير اغتيال خاشقجي أدان ابن سلمان فعلا إدانة مضاعفة بتفاصيل عن أسلوبه العنيف لم يتوقعها معظم من انتظر التقرير.

وأضاف: لكن (وهي لكن مهمة) الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات مباشرة عن اتصالات ورسائل نصية بين محمد بن سلمان وخالد بن سلمان وسعود القحطاني وآخرين عن قتل خاشقجي وليس فقط ماجاء في التقرير.

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