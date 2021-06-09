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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٥:٣١ م

مجتهد:

السعودية تطلق قريبا أحد كبار الأمراء المعتقلين

السعودية تطلق قريبا أحد كبار الأمراء المعتقلين

قال المغرد الشهير "مجتهد" إن السلطات السعودية تعمل على إطلاق سراح شخصيتين من كبار أمراء آل سعود.

وغرد "مجتهد": "أنباء عن إطلاق سراح شخصية مهمة من آل سعود بضغط أمريكي، واحتمال أن يتبعه إطلاق شخصية مهمة أخرى قريبا".

وتقول تقارير إن أبرز الأمراء المعتقلين ولي العهد ووزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف، وأنباء غير مؤكدة عن اعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان.

السعودية تطلق قريبا أحد كبار الأمراء المعتقلين

وتعتقل السلطات السعودية الأميرين تركي وفيصل، ابني الملك الراحل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من أمراء الصف الثاني.

وكانت السعودية كشفت في 2017، عن اعتقالات طالت مجموعة من الأمراء على رأسهم متعب بن عبد الله، والوليد بن طلال، لاتهامهم بقضايا فساد، قبل أن تفرج عنهم لاحقا.

رمز الخبر 1915197
https://ar.mehrnews.com/news/1915197/

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