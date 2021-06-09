السعودية تطلق قريبا أحد كبار الأمراء المعتقلين

وغرد "مجتهد": "أنباء عن إطلاق سراح شخصية مهمة من آل سعود بضغط أمريكي، واحتمال أن يتبعه إطلاق شخصية مهمة أخرى قريبا".

وتقول تقارير إن أبرز الأمراء المعتقلين ولي العهد ووزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف، وأنباء غير مؤكدة عن اعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان.

وتعتقل السلطات السعودية الأميرين تركي وفيصل، ابني الملك الراحل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من أمراء الصف الثاني.

وكانت السعودية كشفت في 2017، عن اعتقالات طالت مجموعة من الأمراء على رأسهم متعب بن عبد الله، والوليد بن طلال، لاتهامهم بقضايا فساد، قبل أن تفرج عنهم لاحقا.