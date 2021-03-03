العلّامة أحمد الزين كان من ‏المجاهدين المُخلصين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حزب الله أعرب خلال بيانه عن عميق حزنه لرحيل العلامة المجاهد والأخ العزيز رئيس مجلس الأمناء في “تجمع العلماء المسلمين” القاضي الشيخ أحمد الزين بعد مسيرة جهادية وعلمية حافلة، ويتقدم من عائلته الكريمة ومن علماء الأمة والمجاهدين في مختلف الساحات بأحر مشاعر المواساة والعزاء، ويسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
ويشيد حزب الله بالمسيرة الجهادية الطويلة للعلامة الراحل، الذي وقف إلى جانب المقاومة وكان مناصراّ وداعماً لها في مختلف المراحل والظروف، كما كان من المجاهدين المخلصين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، وقد عمل على التقريب بين المسلمين ونبذ الخلافات بينهم، وبذل جهوداً كبيرة لتمتين أواصر الوحدة على الساحة الوطنية والإسلامية. وناصر القضية الفلسطينية وبذل طاقاته وجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مختلف الساحات والميادين.
إن سيرة الفقيد العزيز وما حوته من مآثر جمة وتضحيات كثيرة وجهاد متواصل ستبقى نبراساً للعاملين في مجال الوحدة بين المسلمين، وصفحة مضيئة في تاريخ الوطن والأمة.
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