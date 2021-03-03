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٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٦:٢٢ م

جاء في بيان عزاء حزب الله؛

العلّامة أحمد الزين كان من ‏المجاهدين المُخلصين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم

العلّامة أحمد الزين كان من ‏المجاهدين المُخلصين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم

أشاد حزب الله، خلال بيان العزاء بوفاة الشيخ "أحمد الزين"، بالمسيرة الجهادية الطويلة للعلامة الراحل الذي وقف إلى جانب ‏المقاومة وكان مناصراّ وداعماً لها في مختلف المراحل والظروف، مؤكداً أن العلّامة ناصر القضية الفلسطينية وبذل طاقاته وجهوده في دعم ‏الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حزب الله أعرب خلال بيانه عن عميق حزنه لرحيل العلامة المجاهد والأخ العزيز رئيس مجلس ‏الأمناء في “تجمع العلماء المسلمين” القاضي الشيخ أحمد الزين بعد مسيرة جهادية ‏وعلمية حافلة، ويتقدم من عائلته الكريمة ومن علماء الأمة والمجاهدين في مختلف ‏الساحات بأحر مشاعر المواساة والعزاء، ويسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ‏ويسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ‏

ويشيد حزب الله بالمسيرة الجهادية الطويلة للعلامة الراحل، الذي وقف إلى جانب ‏المقاومة وكان مناصراّ وداعماً لها في مختلف المراحل والظروف،  كما كان من ‏المجاهدين المخلصين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم،  وقد عمل على التقريب بين ‏المسلمين ونبذ الخلافات بينهم، وبذل جهوداً كبيرة  لتمتين أواصر الوحدة على ‏الساحة الوطنية والإسلامية. وناصر القضية الفلسطينية وبذل طاقاته وجهوده في دعم ‏الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مختلف الساحات والميادين.‏

إن سيرة الفقيد العزيز وما حوته من مآثر جمة وتضحيات كثيرة وجهاد متواصل ‏ستبقى نبراساً للعاملين في مجال الوحدة بين المسلمين، وصفحة مضيئة في تاريخ ‏الوطن والأمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1912392

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