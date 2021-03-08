رسالة مُثيرة للجدل بين كبار الضباط للكيان المحتل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أثارت رسالة بعث بها قائد وحدة إيجوز إلى مقاتليه إثر اختطاف سلاح أحد مقاتلي الوحدة ضجة كبيرة.

وكتب القائد "المقاتل الذي لا يعرف كيف يهزم شخصين وخطف سلاحه لا يمكن أن يكون مقاتلا من إيجوز".

• أصدر الناطق باسم "الجيش الكيان المحتل"، بشكل استثنائي، بياناً يفيد بأن القائد أخطأ في معاملته

• لكن الرسائل الداخلية المسربة تشير إلى وجود علاقات إشكالية بين الضباط

أصبحت حادثة اختطاف سلاح مقاتل من وحدة إيجوز أثناء تدريب ليلي الأسبوع الماضي أكثر تعقيدًا، وما بدا أنه حادث تكتيكي سيئ في سلسلة من الأحداث التي شهدها الجيش العام الماضي اتخذ منعطفاً في نهاية هذا الأسبوع شمل حرب بين الضابط واتهامات خطيرة بينهما.

بدأت الأحداث برسالة غير معتادة من قائد وحدة إيجوز، الذي أرسل إلى مرؤوسيه في مجموعة WhatsApp: "حدث غير عادي للغاية، سوف يحققون بعمق في مدرسة الكوماندوز ويتعلمون. ومع كل ذلك هناك رسالة مهمة لكم، مقاتل إيجوز الذي لا يعرف كيف يهزم شخصين في معركة ويُخطف سلاحه، لا يمكن أن يكون مقاتلاً من في إيجوز، حتى في القتال لن أقبل أسير إلا إذا كان جثة، لا قدر الله، أنا آسف لكن هذا هو الحد الأدنى من المعايير في الوحدة! لا سجين ولا خطف .. نسعى جاهدين للإلتحام حتى النصر! "

مباشرة بعد الإعلان عن الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر المتحدث باسم "الجيش الكيان المحتل" - بطريقة غير معتادة - بيانًا رسميًا يدحض أقوال الضابط ويتعارض معه: "يُظهر التحقيق الأولي أن مقاتل لواء الكوماندوز قد تعرض للاعتداء من قبل المشتبه بهم واشتبك معهم. "الحادث لا يزال قيد التحقيق، لذا فإن أي مرجع من هذا القبيل لا يتطابق مع ما هو متوقع من قادة الجيش الكيان المحتل الضابط أخطأ في إرسال الرسالة المعنية ".

أشعل هذا الحادث نقاشا ساخنا داخل الجيش. قال معارضوه إن الضابط كان يجب ألا يكتب هكذا، خاصة أنه لم ينته التحقيق ولم يتم توضيح نتائجه أو عرضها. . قال الضباط حول رسالة قائد إيجوز إن الأسلوب الذي تبناه كان طفوليًا وأنه كان في عجلة من أمره للقفز وضرب المقاتل.

كان المقدم أ الذي بعث بالرسالة قائد كتيبة في الجولاني، وشارك في عدوان 2008 و 2014 على غزة .

على أي حال، فإن ما كشف في وسائل الإعلام يشير إلى مشكلة كبيرة في كل من السلوك والعلاقات الشخصية بين كبار الضباط. الشخص الذي كان يجب أن يتحدث هو رئيس الأركان ، أفيف كوخافي.

ايوسي يهوشاع/ يديعوت احرونوت

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