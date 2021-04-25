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٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٢٠ م

كوخافي يلغي زيارته الى واشنطن نتيجة لانتفاضة القدس

كوخافي يلغي زيارته الى واشنطن نتيجة لانتفاضة القدس

أعلن المتحدث باسم الجيش الكيان المحتل، صباح اليوم الأحد، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي قرر إلغاء زيارته المقررة إلى واشنطن، وذلك في ضوء تقييم الوضع الأمني ولصالح استمرار الاستعداد للتطورات المحتملة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان الهدف الرئيسي من زيارة كوخافي الى واشنطن هي تحريض المسؤولين الاميركيين ضد الجمهورية الاسلامية.

ومن أهداف الزيارة أيضا التأثير على المفاوضات الجارية بين 4+1 وايران من جهة وبين 4+1 والولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى، في العاصمة النمساوية فيينا، وعرقلة الغاء الحظر الذي تفرضه الادارة الاميركية على ايران، بذريعة أن طهران تشكل خطرا داهما للكيان الصهيوني وانها تسعى لامتلاك القنبلة النووية.

ومنذ الجمعة أطلقت الفصائل المسلحة في قطاع غزة حوالي 36 صاروخا صوب الغلاف، إسنادًا للمواجهات الدائرة في القدس، بدوره قصف الجيش مواقع للمقاومة في غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1913899
https://ar.mehrnews.com/news/1913899/

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