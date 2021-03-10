الأمين العام للأمم المتحدة يهاجم حزب الله ويعتبر سلاحه انتهاكا للشرعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، حمّل غوتيريش وفق قناة كان، السلطات اللبنانية المسؤولية الأساسية لضمان عدم وجود أسلحة غير مرخصة في منطقة عمليات قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل.

وطالب بالسماح لهذه القوات بالوصول الكامل إلى جميع المواقع شمال الخط الأزرق مشيراً بصورة خاصة إلى الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق وإلى موقع "أخضر بلا حدود" في بلدة عيترون.

هذا وتوجد کثیر من البلاد کالولایات المتحدة الامریکیة تمنح مواطنیها حق حمل السلاح بل واستخدامه بذریعة حمایة الفرد وأكثر الأسلحة المستخدمة في حوادث القتل هي البنادق نصف الآلية من طراز"AR-15″ والنسخة المعدلة منها طراز "M-16″ وطراز"M-4" المتميز بإطلاق النار بسرعات عالية متعددة الجولات، إضافة إلى بنادق من طرازي "AR-15S"، و"غلوك 10 ملم" و"سينغ سوير9 ملم".

ويعد إطلاق النار عام 2012 في مدرسة ابتدائية بمدينة نيوتاون في ولاية كونيتكت -والذي خلف مقتل 27 شخصا من بينهم عشرون طفلا- ثاني أسوأ حادث يقع في مدرسة بتاريخ أميركا بعد مجزرة فرجينيا تيك عام 2007 حين أقدم الطالب الكوري الجنوبي سونغ هيو شو على قتل 32 شخصا وإصابة 17 آخرين قبل أن ينتحر.

وقتل شاب -يدعى جيمس هولمز (24 عاما)- 12 شخصا وأصاب 58 آخرين بإطلاق النار خلال عرض آخر فيلم في مدينة أورورا بولاية كولورادو في يوليو/تموز 2012، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015 أدى إطلاق نار في كلية جامعية بمدينة روزبيرغ في ولاية أوريغون إلى قتل 13 شخصا وإصابة حوالي عشرين آخرين.

وغوتیریش یتغافل ویتناسی الامر ویهاجم سلاح حزب الله حیث یحمي بلاده وارضه وشعبه.

/انتهى/