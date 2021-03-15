السبب الحقيقي لإلغاء رحلة نتنياهو إلى الإمارات

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن رئيس وزراء العدو كشف عن سبب جديد لإلغاء زيارته، وخلال لقاء مع القناة 13 العبرية، ألمح نتنياهو إلى أن "صواريخ فوق السعودية حالت دون عبور طائرته أجواء المملكة إلى الإمارات بعد منع الأردن عبور مجاله الجوي"، وقال "صواريخ في سماء السعودية قبل أسبوع"، في إشارة إلى هجمات تعرضت لها منشأة نفطية سعودية في الدمام الأسبوع الماضي بصواريخ أطلقها الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وقال نتنياهو: "لا أريد الدخول في التفاصيل"، مضيفا أن "الأردن بحاجة إلى علاقات جيدة مع إسرائيل ليس أقل من حاجتنا إلى علاقات جيدة معه".

وكانت رئاسة وزراء العدو أصدرت بيانا كشفت فيه "سبب تأجيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات"، التي كانت مقررة اليوم الخميس، وقالت إن "نتنياهو كان من المتوقع أن يقوم اليوم بزيارة إلى الإمارات، ولكن بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية تم تأجيلها"، وأشار إلى أن هذه الصعوبات جاءت كما يبدو بسبب إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس.

وأضاف البيان أن "الأردن أعلن، خلال الساعة الأخيرة، أنه يسمح بمرور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر الأجواء الأردنية ولكن بسبب التأخير في تلقي هذا الإعلان، اتفق رئيس الوزراء نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد على تنسيق موعد آخر للزيارة".

يشار إلى أن إلغاء زيارة نتنياهو إلى الإمارات، هو الرابع على التوالي، بعد أن ألغيت عدة مرات سابقا بدعوى الإغلاق المستمر في الكيان الصهيوني نتيجة تفشي فيروس كورونا، في وقت أكدت وسائل إعلام العدو أن هذه الرحلة تأتي على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات للكنيست خلال العامين الماضيين، والمقرر تنظيمها في 23 من الجاري.

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