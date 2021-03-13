يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد هوية المعتدين على السفينة الايرانية

وأضاف خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية، في معرض إدانته لهذا العمل، أن "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مرتكبي هذا العمل التخريبي هو على قائمة جدول اعمال الإدارات المختلفة وسيتم متابعة القضية بأبعاد مختلفة بجدية".

وكانت هذه السفينة، التابعة لشركة إيران الإسلامية لنقل حاويات الشحن، في طريقها من إيران إلى أوروبا.

بعد اصطدام الجسم المتفجر بجسم السفينة، وقع حريق صغير في موقع الانفجار، تم احتواؤه على الفور بجهود قائد السفينة وطاقمها في الوقت المناسب ولم يصب أي من أفراد الطاقم.

سفينة إيران شهركرد ستواصل طريقها بعد فحص مدى الضرر وإصلاح الضرر.