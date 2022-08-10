القوات البحرية الإيرانية تصد هجوما على سفينة إيرانية في البحر الأحمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب قائد العمليات البحرية للجيش الايراني الادميرال مصطفى تاج الديني ان في الليلة الماضية، بعد تلقي طلب مساعدة من سفينة إيرانية، حضرت القوات البحرية للجيش الايراني في منطقة البحر الأحمر وبعد مواجهة مع الزوارق المهاجمة أجبرتها على الفرار.

وتابع القول مع الحضور الفاعل لفريق المواكبة والتبادلات القوية (بين الجانبين)، لاذت الزوراق المهاجمة بالفرار.

وقال تاج الديني من المهام الأساسية والاستراتيجية للقوات البحرية هي تأمين خطوط الاتصال والدفاع عن مصالح الجمهورية الإسلامية في البحار والمحيطات المفتوحة. لهذا السبب، فإن فريق الحراسة التابع للبحرية الإيرانية تحت قيادة المدمرة الإيرانية جماران يقوم بمهمته في خليج عدن والبحر الأحمر.

ولم يقدم الادميرال تاج الديني تفاصيل إضافية بشأن السفينة المستهدفة أو الجهات التي يشتبه بوقوفها خلف الهجوم عليه.

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