وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف توكاييف في بيان، بحسب ما نقلته الخدمة الصحفية للرئاسة: "بدأت عملية لمكافحة الإرهاب. تقوم القوات الأمنية بعمل مكثف. وقد تمت استعادة النظام الدستوري بشكل أساسي في جميع مناطق البلاد. وتسيطر الهيئات المحلية على الوضع".

وعقد توكاييف اجتماعا صباح الجمعة بمشاركة قيادة الإدارة الرئاسية ومجلس الأمن وقوات الأمن.

وبحسب بيان الرئاسة، ناقش الرئيس خلال الاجتماع الوضع العملياتي في البلاد، ومسار عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في المناطق.

وقالت وسائل إعلام رسمية بأنه من المقرر أن يلقي توكاييف كلمة يتوجه بها إلى شعب كازاخستان اليوم الجمعة.

في سياق متصل، تحدث وزير الخارجية الكازاخي، مختار تلوبيردي، في محادثة مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالتفصيل عن عملية مكافحة الإرهاب التي نُفذت بمشاركة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وجاء في بيان الجانب الكازاخي بهذا الخصوص: "الوزير (تيلوبردي) أبلغ بلينكن بالتفصيل عن الوضع في البلاد، وكذلك بشأن عملية مكافحة الإرهاب التي نفذت بمشاركة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".

لا يزال الوضع الأمني في كازاخستان متوترا بعد سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بسبب أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ الثاني من الشهر الجاري.

آخر تطورات الأوضاع في كازاخستان:

الدفاع الروسية تعلن استمرار نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان

الرئيس الكازاخستاني يؤكد أن الوضع تحت السيطرة في البلاد

أهم مجريات الوضع في كازاخستان حتى هذه الساعة:

- أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، أن عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد ستستمر حتى القضاء على المتطرفين.

- القضاء على 26 مشاغبا وجرح 18 خلال عمليات أمنية خاصة.

- اعتقال حوالي 3 آلاف شخص لمشاركتهم في أعمال التخريب والنهب.

- مقتل رئيس أكاديمية الحدود التابعة للجنة الأمن القومي لجمهورية كازاخستان في مدينة ألما - آتا.

- مثيرو أعمال الشغب يحاصرون مبنى قناة "مير".

السلطات الكازاخستانية تعلن المستوى الأحمر للتهديد الإرهابي في جميع أنحاء البلاد.

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