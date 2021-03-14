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١٤‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٠:٥٠ م

باحث ايراني ينجح في صناعة ملاط الألومينا

باحث ايراني ينجح في صناعة ملاط الألومينا

نجح باحث ايراني من جامعة يزد بصناعة ملاط ألومينا جاهز للاستخدام للصمامات المنزلقة للمغرفات الفولاذية واستخدام المفاصل النانوية في كتل الصب المختلفة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الدكتور محسن نوري الأستاذ المساعد بكلية هندسة التعدين والمعادن قدم اطروحة تحت عنوان "تصميم وتصنيع ملاط ألومينا جاهز للاستخدام في الصمام المنزلق لمصانع الصلب". بهدف توطين هذا المنتج عن طريق إنتاجه بطريقة الهندسة العكسية لعينة ألمانية وإجراء دراسات بحثية حوله.

وقال محسن نوري إن العديد من المنتجات الحرارية، بما في ذلك ملاط الألومينا، تم استيرادها بتقنية عالية، وأضاف: مع بدء جولة جديدة من العقوبات، رفض المصنعون الأجانب توريد هذا المنتج كمنتج حيوي لمصانع الصلب في البلاد. ولهذا السبب قمنا بانتاج هذا المنتج في الدولة.

ووفقا له، فإن الملاط المذكور والمقاوم للحرارة يعتمد على الألومينا وهو متوفر في دلاء سعة 15 كجم باستخدام خليط من الماء وزيت خاص.

/انتهى/
رمز الخبر 1912711

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