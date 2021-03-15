موقف عدائي جديد لوزير حرب الكيان الصهيوني ضد إيران

وافادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس اتخذ موقفاً معادياً لإيران. وقال إن إيران تشكل تهديدا للاستقرار العالمي وتحدي لإسرائيل حسب زعمه.

وقال وزير حرب الكيان الصهيوني: "بصفتي وزيرا للأمن، أؤكد في كل مناسبة وجود خطط لمواجهة التحديات الأمنية البعيدة والقريبة من الشرق والغرب، ومن الجو والبحر والبر ويجب أن يكون خيار الحرب هو الخيار الأخير".

وقال غانتس: "يجب أن نكون مستعدين دائما. خيار الحرب جاهز لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي" حسب زعمه.

وزعم وزير الحرب الإسرائيلي ان "إيران لا تستطيع امتلاك سلاح نووي ومن الممنوع على الولايات المتحدة ودول العالم الاتفاق على ذلك" حسب مزاعمه التي كثر ما يصرح بها قادة كيان الاحتلال الصهيوني.

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