7540 اصابة و 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 7 الاف و 540 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و793 الفا و805 اشخاص من بينهم 3 الاف و849 شخصا في وضع حرج.

واضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، أنه بوفاة 75 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران حتى الان 61 الفا و724 شخصا.

واشارت الى ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و 536 الفا و606 اشخاص لغایة الان، كما ان 12 مليونا و99 الفا و 761 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان. /انتهى/