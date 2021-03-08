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٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٣:٠٣ م

وزارة الصحة:

تسجيل 99 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 99 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنین ملیون و 698 الفا و5 شخصا، وبوفاة 99 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و786 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنین انه تم تسجیل 8 الاف و 313 حالات جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و 698 الفا و5 شخصا من بينهم 3804  شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا 449 الفا و 350 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 99 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 786 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 11 ملیون و 337 الفا و 942 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهی/

رمز الخبر 1912505

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