ايران في مقدمة الدول المحاربة للارهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، اكد ان ايران ضحية الارهاب والتطرف وهي في مقدمة المحاربين للارهاب.

واضاف مجتبى ذو النوري في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس خلال المؤتمر الرابع لرؤساء البرلمانات الذي عقد في دائرة تلفزيونية مغلقة تحت عنوان "تعزيز التضامن لمكافحة الارهاب بهدف ضمان السلام والرفاهية الاقليمية": ان موضوع الارهاب باعتباره اهم واكبر تحد امني في عالم اليوم

وقال انه ولابد من الاهتمام به في القرن الواحد والعشرين، معتبرا هذا المؤتمر فرصة سانحة للدول لتنبذ سياسة التفرد والاجراءات الاستباقية من خلال التعاون الجماعي، والتعاضد الاقليمي والدولي من اجل اجتثاث هذه الظاهرة متعددة الاوجه والاشكال.

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