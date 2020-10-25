قائد الثورة يستقبل اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا / تسجيل 335 حالة وفاة جديدة

قائد الثورة يستقبل اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم السبت اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وزير الدفاع الايراني: ايران قادرة على تحويل الحظر الى فرصة حقيقية للتطور

قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد " امير حاتمي "، في المجالات الدفاعية اثبتنا مرارا قدرتنا على تحويل الحظر الى فرصة حقيقية للتطور وحققنا انجازات مبهرة.

الرئيس روحاني: لا سبيل لمواجهة كورونا سوى التزام البروتوكولات الصحية والوقائية

قدم رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني خلال لقائه واعضاء "اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا" مع قائد الثورة الاسلامية، تقريرا عن الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد خلال الاشهر الثمانية الماضية.

مؤسسة بركت الايرانية: تستعد لاجراء الاختبار البشري للقاح كورونا

أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة "بركت" أمير حسين مدني عن جاهزية المختصين اليوم لاجراء اختبار لقاح مضاد لفيروس كورونا على 60 متطوعا عقب الانتهاء من مرحلتي البحث العلمي والإنتاج للقاح.

الصحة الايرانية: تسجيل 5814 إصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 451 ألف شخص

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 5814 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و335 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي نحو 451 ألف شخص من المصابين لحد الآن.