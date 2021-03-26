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٢٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٠:٣١ ص

أمير عبد اللهيان:

أمريكا وفرنسا والسعودية يهدفون الى تقسيم وإضعاف لبنان

أمريكا وفرنسا والسعودية يهدفون الى تقسيم وإضعاف لبنان

قال المدير العام للشؤون الدولية في مجلس الشورى الإسلامي ان تصرفات الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية في انتهاج سياسة عدم تشكيل حكومة قوية في لبنان تهدف الى تقسيم المقاومة وإضعافها في هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب المدير العام للشؤون الدولية في مجلس الشورى الإسلامي ان تصرفات الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية في انتهاج سياسة عدم تشكيل حكومة قوية في لبنان تهدف الى تقسيم المقاومة وإضعافها في هذا البلد.

وكتب حسين أمير عبد اللهيان في الفضاء الإلكتروني: "هذه السياسة هي الوجه الثاني لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف".

وشدد: "لا شك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الأكبر".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "إيران تدعم بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي"./انتهى/

رمز الخبر 1913019

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