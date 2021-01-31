اللقاح الايراني يحصن الناس امام الفيروس البريطاني المتحور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدير مجموعة أبحاث إنتاج اللقاحات في لجنة تنفيذ امر الإمام الخميني حسن جليلي ان لقاح "كوفيران بركت" الذي دخل مرحلة الاختبار البشري لمدة 40 يومًا، قد اجتاز بنجاح المراحل الأولية في الغضون.

وأضاف بما أن إحدى إمكانيات كل لقاح ينبغي أن تكون قادرة على حماية الجسم من الطفرات في الفيروس فقد تم اختبار بلازما الدم للمتطوعين الثلاثة الأوائل الذين تلقوا لقاح" كو إيران بركت "بهذا الفيروس.

وأكد ان هؤلاء المتطوعین الثلاثة تلقوا اللقاح على مرحلتين، لذلك من المتوقع أن تكون بلازما الدم لديهم آمنة بشكل كافٍ لمكافحة الفيروس و أظهرت التجارب أن اللقاح الإيراني كان ناجحًا تمامًا في احتواء الفيروس البريطاني المتحور.

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