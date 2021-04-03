قواتنا المسلحة مصدر رُعب للرياض وواشنطن وتل أبيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء محمد العاطفي، قال إن القوات المسلحة اليمنية تملك "المعلومات والإحداثيات التي تمكننا من هزّ كيان العدوان ولتغضب الرياض وواشنطن وتل أبيب".

وأكد العاطفي أن دول التحالف السعودي "تمر بأسوأ أحوالها وتبحث اليوم عن طريق للخروج من مستنقع اليمن"، مضيفاً أن زمام المبادرة بيد اليمنيين الذين يمتلكون "النفس الطويل والقدرة على توجيه ضرباتنا إلى أماكن لا يمكن توقعه".

وشدد على أن "خيارات العدوان بدأت تضيق وخياراتنا تتسع وأمامنا استراتيجية الوجع الكبير"، لافتاً إلى أن "المعتدين يترنحون لكنهم لا يريدون إعلان هزيمتهم".

وأشار العاطفي إلى أن "مسرح العمليات يمتد لأكثر من 50 جبهة قتالية"، ويجري وفق قوله "العمل بصورة مستمرة على مواكبة معطيات المعركة بما يصب في إنجاح المسار الاستراتيجي للقوات المسلحة التي أصبحت تمتلك زمام المبادرة"./انتهى/