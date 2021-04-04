افلام أيرانية تعرض في مهرجان البرازيل للافلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك فيلم "قطرة دم لنازنين" من تأليف وإخراج كاووس آقائي وإعداد محسن أتش زمزم للمرة الثانية في مهرجانBIMIFF الدولي للسينما المستقلة في البرازيل.

وتم عرض الفيلم المذكور سابقًا في مهرجان سينه فياج مومباي الدولي في الهند.

وتألق في هذا الفيلم كل من الفنانين بهراد خرازي وذبيح أفشار وحوما شمس و غزال الزلفغاري ومريم شمس ومريم النقيب وأدرين شمس و زهرة كريمي ومهديار كريمي وشيوا فييسي وشيدا فييسي.

وتدور قصة الفيلم حول بعض الأحداث الحقيقية ولها نظرة مرضية على محنة الأطفال العاملين.

ويدور موضوع فيلم القلب الثلجي حول السلام العالمي ويوكد على ان "الحب "وحده هو الذي ينقذ العالم.

وشارك فيلم القلب الثلجي للمرة السادسة والعشرون في المهرجان الدولي وتدور قصة المهرجان حول افلام عن "البيئة وحقوق الإنسان"، الذي يقام على الإنترنت في الفترة من 29 مارس إلى 5 أبريل، بسبب وباء كورونا.

/انتهى/