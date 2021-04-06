حضور فيلم "سبعة والنصف" في المهرجان الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فيلم "سبعة والنصف" من تأليف وإخراج نويد محمودي وإنتاج جمشيد محمودي ينافس إلى جانب 9 أفلام أخرى من جنوب آسيا في هذا المهرجان.

سيعرض فيلم "سبعة و النصف" في المهرجان تكساس في الفترة من 14 أبريل إلى 25 أبريل، وفي نهاية العرض الرئيسي للفيلم سيجيب المخرج نويد محمودي على أسئلة الصحفيين والجمهور شخصيًا بشكل افتراضي.

فيلم "سبعة والنصف" حائز على جائزة الغزال الذهبي لمهرجان الفيلم الأسترالي وإنتاج مشترك من إيران وأفغانستان، وتم تدشين الفيلم في مهرجان بوسان السينمائي الدولي العام الماضي.

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