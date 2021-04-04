سقوط صاروخين في محيط قاعدة بلد العراقية التي تضم قوات امريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفقا لمصدر أمني مسؤول، فإن صاروخين سقطا خارج سياج القاعدة، مشيرا أن القصف لم يسفر عن أية إصابات تُذكر.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، إنه "بالساعة ١٢:١٥ من يوم ٤ نيسان الجاري، سقط صاروخان في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية"، مبينة أن "انطلاقهما تم من منطقة الدوجمه ضمن قاطع عمليات ديالى".

وكان مصدر امني، افاد بتعرض قاعدة بلد العسكرية لقصف صاروخي في محافظة صلاح الدين.

وقال ان صاروخين سقطا خارج سياج القاعدة، مشيرا الى أن القصف لم يسفر عن أية إصابات تُذكر.

وتعد قاعدة بلد الجوية (قاعدة البكر الجوية سابقا) أكبر قاعدة في العراق، وتبعد 64 كم شمال بغداد، وتعود إلى منتصف الثمانينيات.

وتبلغ مساحة القاعدة 25 كم2، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كم، وتضم مدرجين للإقلاع والهبوط طول الأول 3.503 متر والثاني 3.504 متر، بالإضافة إلى حظائر للطائرات.

وتستضيف القاعدة قوات أمريكية، كما تضم طائرات "إف 16" عراقية.

المصدر: المسلة