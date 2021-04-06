رئيس الاتحاد العالمي لكمال الأجسام يزور طهران اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل كل من رئيس الاتحاد العالمي لكمال الأجسام "رافائيل سانتونخا" ورئيس لجنة تحكيم الاتحاد العالمي ورئيس الاتحاد البولندي لكمال الاجسام "بافيل فيلبورن" ورئيسة الاتحاد بجمهورية الشيك والاستاذة بجامعة IFBB السيدة لودميلا والاستاذ بجامعة IFBB "ردوندو پناس" صباح اليوم الثلاثاء الى طهران.

وكان في استقبال رئيس الاتحاد العالمي لكمال الأجسام والوفد المرافق له رئيس الاتحاد الإيراني لكمال الأجسام "عبد المهدي نصير زاده" والقائم بأعمال امانة الاتحاد حسن كرباسي و" رئيس لجنة التحكيم ""أميد جبلي "و رئيس لجنة العلاقات الدولية صادق هاشمي وعدد اخر من مسؤولي الاتحاد.

ونظرًا لتزامن هذه الزيارة مع مسابقات اللياقة البدنية للبطولة الوطنية في طهران سيشرف رافائيل على المسابقات عن كثب.

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