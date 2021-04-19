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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٠٢ م

فيلم " الخبز المقدس" الايراني يفوز بجائزة مهرجان أولجو فی كوريا الجنوبية

فيلم " الخبز المقدس" الايراني يفوز بجائزة مهرجان أولجو فی كوريا الجنوبية

فاز فيلم "الخبز المقدس" من إعداد تورج اصلاني بالجائزة الخاصة في مهرجان اولجو السينمائي الدولي السادس في كوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز الفلم الوثائقي "الخبز المقدس" من اخراج المرحوم رحيم ذبيحي، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لقسم الطلاب في مهرجان اولجو الدولي السادس للافلام في كوريا الجنوبية.

وتم عرض هذا الفلم الوثائقي في قسم مسابقة "السينما العالمية" في مهرجان اولجو الدولي السادس للأفلام في كوريا الجنوبية وحصل على جائزة خاصة من لجنة تحكيم الطلاب.

ومهرجان أولجو السينمائي الدولي هو أهم حدث سينمائي في آسيا وأقيمت النسخة السادسة للمهرجان في سفوح مدينة أولجو في كوريا الجنوبية في الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2021 ، مع عرض 30 فيلما لمخرجين من 18 دولة.

وشارك هذا الفلم  الایرانی في مهرجان "بيغ سكاي" الوثائقي في امريكا 2021 بنسخته الـ19 والذي يعد من أهم الأحداث السنوية للسينما الوثائقية في العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1913729
https://ar.mehrnews.com/news/1913729/

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