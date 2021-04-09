جميع اشكال الحظر التي فرضها الرئيس الاميركي السابق ترامب يجب أن ترفع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية في تويتر اليوم الجمعة حول الخطوة الوحيدة لانقاذ الاتفاق النووي، قال ظريف: تقدم إيران مسارًا منطقيًا للالتزام الكامل تجاه الاتفاق النووي، يجب على الولايات المتحدة - التي اثارت هذه الأزمة - أن تعود أولاً إلى الالتزام الكامل، وسترد ايران بعد التحقق السريع (التزام اميركا بتعهداتها ورفع الحظر).

وأضاف وزير الخارجية الايراني: كل اجراءات الحظر التي فرضها ترامب كانت ضد الاتفاق النووي، ويجب رفعها بغض النظر عن الاختلافات والتسميات اللامنطقية والمتهورة لاجراءات الحظر.

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