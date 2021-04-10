جميع اشكال الحظر التي فرضها ترامب يجب أن ترفع/تسجيل 155 حالة وفاة بكورونا

ظريف: جميع اشكال الحظر التي فرضها الرئيس الاميركي السابق ترامب يجب أن ترفع

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه ينبغي رفع جميع اشكال الحظر التي فرضها الرئيس الاميركي السابق ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي.

خطيب زاده: رئيس وزراء كوريا الجنوبية يزور إيران الاسبوع المقبل

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده ان رئيس وزراء كوريا الجنوبية سيزور إيران يومي الاحد والاثنين المقبلين.

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يجري بدقة في منشآت فوردو النووية

اعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني ابو الفضل عموئي، أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يجري بدقة في منشآت فوردو النووية.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: المدعي العام الايراني اصدر قرارا بالافراج عن السفينة الكورية الجنوبية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، انه وبعد اكتمال التحقيقات بشأن السفينة الكورية الجنوبية وبناء على الطلب الذي تقدم به مالك السفينة وحكومة كوريا الجنوبية فان المدعي العام الايراني اصدر قرارا بالافراج عنها.

غريب آبادي: ضرورة الغاء الولايات المتحدة كافة اجراءات الحظر بشكل عملي

نوه سفير ايران لدى المنظمات الدولية عضو فريق المفاوضات النووية كاظم غريب آبادي الى المفاوضات الجارية في فيينا داعيا الى ضرورة لمس تأثير الغاء الحظر الكامل على ايران.

الصحة الايرانية: الإصابات تتجاوز 22 ألفا والوفيات 155 حالة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية سیما سادات لاري عن تسجيل 22478 إصابة و155 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي اكثر من مليون و693 ألف شخص لحد الآن.

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