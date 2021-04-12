إيران هي إحدى الدول المصدرة للأدوية الإشعاعية في العالم/تسجيل 258 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

رئيس منظمة الطاقة الذرية: إيران هي إحدى الدول المصدرة للأدوية الإشعاعية في العالم

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي اكبر صالحي، أن إيران تصدر اليوم العديد من الأدوية المشعة إلى الهند ولبنان والعراق وبعض الدول الأوروبية، وأنها ستصدر الأدوية المشعة على نطاق أوسع.

روحاني: سياسة الحكومة المستمرة قائمة على دعم وإزالة العقبات أمام نمو السوق

دعا الرئيس حسن روحاني في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة يوم الاحد، كل المعنيين الى التعامل بدقة واهتمام مع القضايا الاقتصادية في ظل ظروف الحرب الاقتصادية .

انطلاق المعرض الافتراضي للقرآن کریم فی شهر رمضان

أعلن المدير العام لمكتب الدعاية والترويج التابع لمعاونیه القرآن والعترة فی وزارة الثقافه والإرشاد الإسلامی "مرتضی خدمتکار" عن انطلاق المعرض الافتراضي للقرآن الكريم في الأول من مايو الجاري (18شهر رمضان المبارك) وقال ان المعرض يستمر لمدة 10 أيام.

كمالوندي: شبكة الكهرباء بمنشأة نطنز تتعرض لحادث/ التحقيقات جارية لمعرفة الاسباب

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، ان شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت لحادث فجريوم الاحد.

صالحي؛ إيران تحتفظ بحق الرد على منفذي وآمري فعل التعرّض لمفاعل نطنز

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل بشكل جدي توسيع التكنولوجيا النووية من جهة والعمل على رفع الحظر الجائر من جهة أخرى.

وزير الطرق: منع السفر إلى 39 دولة بما فيها بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا

قال وزير الطرق وبناء المدن الايراني "محمد اسلامي" ان هناك حظرا على السفر الى 39 دولة بما فيها بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي؛ وثيقة تعاون بين ايران والعراق مدتها 5 سنوات / لدينا خارطة طريق للتعاون

قال وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي "محمد شريعتمداري"يوم الاحد، خلال لقائه وزير المالية العراقي "على عبد الامير علاوي"، ان إيران تسعى إلى اقامة تعاون ثنائي من خلال إقامة مشاريع مشتركة في شكل وثيقة طويلة الأمد مدتها 5 سنوات مع العراق".

امير حاتمي؛ الحرب ضد ايران لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط بل شملت اعمالا ارهابية وتخربيبة

قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي بان اجراءات العدو في حربه ضد الشعب الايراني لم تقتصر على الجانب الاقتصادي بل شملت ايضا اعمالا ارهابية وتخربيبة في مناطق من البلاد.

يوم غد الاثنين؛ مستشار الامن القوي العراقي يلتقي بشمخاني

يقوم مستشار الامن القوي العراقي، قاسم محمد جلال الاعرجي، يوم غد الاثنين بزيارة لطهران على رأس وفد، بدعوة من امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني.

وزارة الصحة: تسجيل 258 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، أنه بوفاة 258 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 64 الفا و490 شخصا.

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