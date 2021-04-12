لويد أوستن: أميركا ملتزمة بشكل كامل بأمن إسرائيل وحمايتها

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه شدد أوستن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المحتل، بيني غانتس، على أن إسرائيل شريك استراتيجي على المستوى الأمني وغيره، وهذه شراكة مهمة للاستقرار في الشرق الأوسط.

واعتبر أن المحادثات التي أجراها مع غانتس كانت مثمرة، معربًا عن أمله في استضافته في البنتاغون قريبًا.

وقال "حوارنا اليوم يزيد في بناء الثقة والشراكة فيما بيننا وهذه العلاقات تطورت خلال عقود من التعاون ونأمل في أن نعزز الثقة فيما بيننا جميعًا".

وأشار إلى أن بلاده "تدعم تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".

وصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى الکیان الغاصب، يوم امس.

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