الاستهداف المتعمد للمنشآت النووية الايرانية هو إرهاب نووي وجريمة حرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في رسالته عبر "تويتر" إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوترش ان الاستهداف المتعمد للمنشآت النووية الخاصة هو إرهاب نووي وجريمة حرب.

وتابع: "إسرائيل هددت باتخاذ إجراءات لمنع إحياء الاتفاق النووي بعد الانتخابات الأمريكية وهذا يحدث الآن.

وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة تريد منع تداعيات هذه المقامرة الغبية فعليها التوقف عن استخدام الإرهاب الاقتصادي الذي نفذه ترامب أو الإرهاب النووي الأخير كورقة مساومة، وجميع العقوبات التي تم فرضها قد أعيدت".

وقال ظريف: "بعد التحقق في الوقت المناسب من رفع جميع العقوبات الأمريكية سترد إيران بوقف إجراءاتها التعويضية؛ الإجراءات التي تتزايد حالياً بسبب التخريب النووي الأخير.

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