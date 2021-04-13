بدء المحادثات بين ظريف ووزير الخارجية الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المحادثات بين وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، الذي يتواجد بطهران، بدأت صباح اليوم (الثلاثاء).

ومن المقرر ان يبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران بشان القضايا الاقليمية والدولية والثنائية نظير الاتفاق النووي وملفات سوریا واليمن وافغانستان والقضايا الاقتصادية الثنائية.

كما من المقرر ان يوقع وثيقتي تعاون تشتمل على الاتفاقية الثقافية وخطة مبادرة التعاون بين مختلف الوزارات في البلدين قبل عقد مؤتمر صحفي مشترك.

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