ظريف: نأمل أن يتوحد المسلمون في مواجهة التحديات لتحقيق المصالح المشتركة بين مختلف الدول الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، قال: "نسأل الله تعالى أن يوحّد المسلمين في مواجهة تحديات هذا الشهر بما يحقق المصالح المشتركة بين الدول الإسلامية المختلفة".

وكتب ظريف على صفحته الشخصية على "تويتر": "مبروك لجميع المسلمين حلول شهر رمضان الكريم، شهر الخير والسلام والبركات والإحسان".

وقال ظريف: "نسأل الله تعالى أن يوفق بين المسلمين وتماسكهم في مواجهة التحديات لتحقيق المصالح المشتركة بين مختلف الدول الإسلامية في هذا الشهر، ورفع صوت الحق والحرية بين الناس، ورفع الظلم عن المظلومين".

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