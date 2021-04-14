تخصيب موقع نطنز النووي بنسبة 60٪ سيتم باستخدام اجهزة طرد مركزي حديثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "كاظم غريب أبادي" ، ممثل إيران في المنظمات الدولية في فيينا ، قال إن التخصيب بنسبة 60٪ في موقع نطنز النووي سيتم عن طريق سلسلتين من اجهزة الطرد المركزي IR-4‌ و IR-6 .

وكتب في رسالة على تويتر: "بدأت العملية ونتوقع أن يتم تجميع المنتج الأسبوع المقبل". "سيحسن هذا المنتج بشكل كبير من جودة وكمية المنتجات الادوية المشعة."

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الثلاثاء، أن "العمليات الأولية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة في مفاعل "نطنز" ستبدأ الليلة (الثلاثاء) ".

وأضاف بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، "أخطرنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمائة في نطنز الليلة(مساء الثلاثاء)"، مؤكدا أن طهران ستستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمائة في إنتاج عنصر الموليبدينوم لاستخدامه في صناعة الأدوية المشعة.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بأن "طهران ستبدأ اليوم استبدال أجهزة الطرد المركزي المعطلة IR1 في مفاعل نطنز بأجهزة من الجيل الأول IR1 لكن بقدرة أعلى على التخصيب بمقدار خمسين بالمائة".

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