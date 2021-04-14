محفل الأنس بالقرآن الكريم مع بداية شهر رمضان المبارك

تنعقد يوم الأربعاء 14 نيسان 2021 جلسة تلاوة للقرآن الكريم بحضور قائد الثورة الإسلاميّة عبر الاتصال المرئي بين حسينية "الإمام الخميني (رض)" ومصلى طهران حيث سيتلو عدد من القراء المميزين على مستوى البلاد آيات من الذكر الحكيم.