قائد الثورة: المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون استنزافية/ 304 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة: المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون استنزافية

شدد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد "علي خامنئي"، خلال كلمته في أول جلسة من جلسات محافل الأنس بالقرآن الكريم، علی أن المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب يجب أن لا تكون استنزافية.

وفي معرض الاشارة الى الاتفاق النووي، اكد سماحته : نحن اعلنا عن سياسات البلاد وابلغنا المسؤولين ايضا، وتحدثنا معهم عن كثب وكتبنا لهم، لكن هؤلاء اختاروا التفاوض...

غريب آبادي: العمل التخريبي في منشأة نطنز مثال للارهاب النووي

وجه مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي رسالة الى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبر فيها العمل التخريبي في منشاة نطنز بانه مثال للارهاب النووي.

وكان سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا قد وجه رسالة الى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اثر العمل التخريبي الذي تعرض له جزء من شبكة توزيع الكهرباء فيمنشأة نطنز للتخصيب، يوم الاحد الماضي، معتبرا هذا الاجراء مثالا للارهاب النووي.

وكتب غريب أبادي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ارفقها بالرسالة: لقد كتبت في الرسالة الى غروسي بان اي هجوم مسلح او تهديد ضد المنشآت النووية المستخدمة للاغراض السلمية، يعد خرقا لميثاق منظمة الامم المتحدة والقوانين الدولية والنظام التاسيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية...

رفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتركيب أجهزة طرد مركزية حديثة جاء ردا على جريمة نطنز

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتركيب أجهزة طرد مركزية من فئة IR6 جاء ردا على جريمة نطنز، لافتا أن هجوم نطنز كان مؤامرة لإضعاف موقف إيران خلال المفاوضات الجارية في فيينا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في كلمة للرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، خلال اجتماع الحكومة.

وقال روحاني: كان إطلاق IR-6 والتخصيب بنسبة 60٪ ردا على الاعمال الخبيثة، إذا تآمر الصهاينة على شعبنا فسنرد. هذه كانت أول خطوة.. تريدون أن تكون أيدينا فارغة في المفاوضات ولكن أيدينا ممتلئة...

وزارة الصحة: تسجيل 304 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، أنه بوفاة 304 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 65 الفا و359 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 25 الفا و582 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیونين و143 الفا و794 شخصا ويكون 4 الاف و539 شخصا في وضع حرج.

واعلنت ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و739 الفا و شخصین لغایة الان.

كما ان 13 مليونا و964 الفا و570 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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