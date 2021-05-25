عراقجي يغادر طهران الى فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، من المقرر ان تبدأ الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الثلاثاء بشكل حضوري في فيينا بين الوفد الايراني ووفود دول 4+1 (المانيا، فرنسا، بريطانيا، روسيا و الصين) و مندوب الاتحاد الاوروبي .

ويعقد اجتماع اليوم على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين في وزاراة خارجية ايران ومجموعة دول 4+1 .

وقد أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي، يوم الاربعاء الماضي ، اننا توصلنا الى اطار اتفاق، وأن النص الاساسي للاتفاق والملاحق محددة، الا ان المفاوضات لم تنته حول النص، ومازالت بعض الموضوعات الحساسة محل اختلاف.

وفي حديثه للمراسلين مساء الاربعاء الماضي في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا، قال عباس عراقجي: اختتمت اليوم الجولة الرابعة لمفاوضاتنا في فيينا بعد اسبوعين من المفاوضات المكثفة للغاية في جميع المستويات وفي مختلف الموضوعات.

وبين عراقجي: انه كان لدينا اعمال مكثفة وشاقة خلال اسبوعين، واليوم قررنا التوصل الى خلاصة لأعمالنا، وان نراجع عواصمنا للقيام بآخر المشورات حول الموضوعات المتبقية.

وأضاف: تمكنا خلال فترة اسبوعين من تحقيق تقدم كبير في الاعمال، والآن يمكننا القول اننا توصلنا الى اطار اتفاق وتوصلنا الى هيكلية الاتفاق.

وقد تم تحديد النص الرئيسي للاتفاق والملاحق كلها، الا ان المفاوضات لم تنته حول النص. ومازالت العديد من بنود هذا الاتفاق محل تفاوض.

وبعض الموضوعات الحساسة مازالت محل اختلاف.. ولذلك شعرت الوفود المشاركة بضرورة الحصول على عدة ايام فرصة والتشاور مع عواصمها.

وتابع: انه في المحصلة يمكننا القول انه تم تحقيق تقدم جيد ولكن لا يمكننا القول ان المهمة انجزت، ونأمل استئناف المفاوضات في الاسبوع القادم، على ان تأتي الوفود المشاركة الى فيينا وتكون قد اتخذت قراراتها للتوصل الى اتفاق.

وأكد المفاوض الايراني ان مواقفنا حازمة وواضحة تماما، مصرحا ان الجمهورية الاسلامية صامدة على مواقفها، ولحد الأن سارت الامور وفق مواقفنا الحازمة، وان الخلافات هي في مواطن تتعارض مع مصالحنا ومواقفنا.

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