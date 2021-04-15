لا خيار لأمريكا إلا العودة الى القرار 2231

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان روحاني قال خلال مراسم تدشين عدد من المشاريع البتروكيمياوية اليوم الخميس: ان جنود الدبلوماسية الايرانيين، يواصلون الجهود في فيينا؛ ونحن لا يهمنا متى سيعود العدو الى رشده ويرضخ الى القانون، لكننا على يقين بانه لا سبيل امام امريكا التي شاركت سابقا في الاتفاق النووي وسائر الدول الاعضاء، سوى العودة الى القرار 2231 وتنفيذ كامل هذا الاتفاق.

واضاف : لو فعل هؤلاء ذلك، نحن في المقابل وبعد التاكد من الصدقية الذي لا يطول امده كثيرا، سنعود الى تنفيذ كافة تعهداتنا في اطار الاتفاق النووي ايضا.

اكد الرئيس روحاني ان حكومته وضعت على سلم اولوياتها مكافحة فيروس كورونا وكسر الحظر المفروض وقال : ان القلق الذي تعرب عنه الولايات المتحدة واوروبا حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، ليس في محله، مبينا ان ايران كانت قبل ذلك ايضا قادرة على بلوغ هذه النسبة من التخصيب.

وشدد على ان ما تزعمه امريكا واوروبا واخرون، من ان "تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة سيكون تمهيدا لانتاج القنبلة النووية"، ليس في محله وعار عن الصحة تماما.

واضاف وفقا لارنا : لقد كان في استطاعتنا قبل ذلك ان نبلغ مستوى الـ 60 في المئة من التخصيب، واليوم اذا قررنا نستطيع ان نصل الى 90 بالمئة ايضا، لكننا تعهدنا بان لا نسعى وراء امتلاك القنبلة النووية وسنفي بذلك.

ووجه خطابه الى الغرب ، قائلا : نحن نبحث عن نشاطات نووية سلمية، بينما كنتم تبحثون منذ امد بعيد وراء امتلاك السلاح النووي وقمتم بتخزين هذا السلاح كما تنتجون سنويا قنابل نووية جديدة؛ اذن هذا الاتهام يليق بكم وليس من حقكم التصريح بِشان الحكومة والشعب الايرانيين في هذا الخصوص.

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